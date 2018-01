Due vittorie e tre ko per "Dynamic Sport - In Sport"

BIELLA - Week end positivo per il settore pallanuoto del progetto sportivo Dynamic Sport - In Sport: in vasca tre compagini laniere, l’under 13 di coach Mirko Remorini, l’under 15 e 17 di coach Paolo Musso. I più giovani hanno giocato un grande match a Torino contro l’Aquatica (vinto 19-2 con 5 reti di Leonardo Vezzù e 4 per Leonardo Cipriani), cedendo 5-12 contro il Torino 81, team principe in Piemonte, ma mettendo comunque in mostra grandi progressi. In formazione accanto al portiere Luca Rosetta, Peraldo Matteo, Germinetti Pietro, Riva Greta, Corrente Nicolò, Vezzù Leonardo, Imarisio Lorenzo, Quacchia Alessandro Cipriani Leonardo 4 gol Bocchino Edoardo, Molinatti Lorenzo, Remorini Pietro, Damiano Francesco, Cecchin Andrea, Germinetti Tommaso. Terza giornata campionato e prima vittoria per l’under 15, che ha sconfitto 8-2 Novara. In vasca Minari, Eulogio, Lauro, Chiorboli, Germinetti, Bovo, schwarzenberg, Marfisi, Multari, Peraldo, Vezzù, Cipriani. Ko invece l’under 17, sconfitta 4-11 sempre a Novara. In formazione Foglia Taverna, Marino, Blotto, Spriano, Ciavaglia, Seresini, Ragazzoni, Siletti, Chiorboli, Multari, Lauro, Marfisi.

(© Diario di Biella)