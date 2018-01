In sei a bordo di una Panda

BIELLA - Viaggiavano in sei, a bordo di una Fiat Panda, le persone identificate questa notte da una Volante della Polizia. Erano le 3,30 quando la pattuglia ha incrociato il veicolo, in via Galimberti, a Biella, e ovviamente lo ha subito bloccato. Il conducente, G.M., 27 anni, residente in provincia, puzzava d'alcol, aveva gli occhi lucidi e non riusciva quasi a parlare. Portato in ospedale è risultato che, oltre ad avere un tasso alcolemico doppio a quello consentito, si era messo al volante dopo aver assunto droga. Al termine degli accertamenti gli è stata sospesa la patente ed è stato denunciato, oltre che sanzionato per aver trasportato in auto più persone rispetto al consentito.