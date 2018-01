Polizia: ancora un denunciato per spaccio di droga

BIELLA - Continua la battaglia della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nella rete ieri sera, martedì 30 gennaio, è stato un 25enne residente nel Biellese. Agli arresti domiciliari, era uscito in giardino. Qualcuno lo aveva visto e contattato l'112. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno notato un uomo che cercava di nascondersi, all'interno della sua abitazione. Ma non basta. Hanno anche percepito un forte odore di stupefacente. Ottenuto il via libera per la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto nell'alloggio due grammi di eroina, tre di marijuana e un paio di bilancini di precisione. Più che sufficiente per denunciare il 25enne per spaccio di stupefacenti, mentre la persona che era con lui è stata solo segnalata all'autorità amministrativa quale assuntore di droga.