Camburzano in lutto per la morte di Fermo Maffeo

CAMBURZANO - Lutto in paese per la scomparsa di Fermo Maffeo, 80 anni, morto ieri, mercoledì 31 gennaio, nella sua abitazione. A dare l'allarme era stato un vicino di casa, oltre che amico, al quale l'anziano aveva telefonato dicendo di sentirsi male. L'altro si era subito precipitato in suo soccorso, chiamando nel frattempo il 118. All'arrivo dell'ambulanza, però, per l'ottantenne non c'era più nulla da fare. Il malore che lo aveva colpito, purtroppo, non gli aveva lasciato scampo.