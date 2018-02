Cerrione: anziana mette in fuga un ladro

CERRIONE - Sente un rumore in casa e si trova davanti a un ladro. È accaduto ieri, mercoledì 31 gennaio, a Cascina Croce, a Cerrione. Vittima una donna di 70 anni che, a dispetto dell'età, è riuscita a mettere in fuga il malvivente. Lui si era introdotto nell'abitazione dopo aver mandato in frantumi una finestra e, evidentemente, era convinto che non ci fosse nessuno. La proprietaria, invece, si trovava nel retro e non ha esitato a farsi avanti, per poi chiamare subito i carabinieri. Ora sono in corso accertamenti per risalire all'autore del tentato furto.