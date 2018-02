Terminati i lavori di ricubettatura di via Pietro Micca

BIELLA - Terminati i lavori di ricubettatura del passaggio pedonale, da ieri via Pietro Micca è transitabile in entrambi i sensi di marcia tra via Oberdan e via La Marmora. I lavori proseguono proprio su via La Marmora dove, nella carreggiata in direzione di via Ivrea prima della rotonda, c'è una strettoia per consentire agli operai di intervenire. Fine dei disagi per automobilisti e pedoni.