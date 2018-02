Eventi a Biella, 8 cose da fare il 3 e il 4 febbraio

BIELLA – Tanti gli appuntamenti del Carnevale ma anche con lo sport, la musica e il teatro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana biellese.

Carnevale

Il 3 febbraio, dalle 11.30, via al Carnevale al Centro Commerciale I Giardini, addestramento di spada laser Star Wars per bambini dai 6 ai 12 anni e alle 20, al Teatro Parrocchiale di Chiavazza, cena con spettacolo di cabaret «Lumax Show». Ed ancora Il ritorno della caccia al Babi. Sabato 3 nel pomeriggio il Babi sarà al centro commerciale I Giardini per i selfie con tutti.

Sport

Domenica 4 febbraio la seconda Karnevale Run: alle 9 ritrovo al centro I Giardini, alle 10.30 partenza camminata ludico-motoria km 3,5 in maschera e non - Karneval School, alle 11.15 partenza gara competitiva km 5. Al termini della manifestazione ricco ristoro. Al raduno di partenza e sul tracciato si aggireranno 2 Babi.

Musica elettronica

A Hydro (via Serralunga) sabato 3 febbraio, serata Campo Elettrico. Il 28 gennaio dell'anno scorso partiva il primo appuntamento di questo viaggio chiamato campo elettrico, così come poco prima quello chiamato Hydro. ora dopo un anno, contro quasi ogni aspettativa, siamo ancora qua, con un sacco di ricordi e belle cose alle spalle. Il 3 febbraio festeggia un anno insieme. La notte ove perdersi e ritrovarsi. ai controlli: Chris Moss Acid (Uk), Kreggo (Acid Set), Dj Meterpreter + friends.



A teatro

Sabato 3 febbraio, alle 21 al Teatro Sociale Villani, in scena «Sogn 'd na noch in mes 'd l'ista». Compagnia Teatro Oz. Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella; Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella; Il Contato del Canavese, p.zza Ferruccio Nazionale 12, Ivrea e online.

Il menù dello sciatore

Sabato 3 febbraio, alle 19, al Museo del Territorio Biellese, numerosi eventi collaterali legati alla mostra «Neve. Sport invernali a Oropa. 1920-1960» si snoderanno lungo tutto il periodo di apertura della stessa. Oggi: «Il menù dello sciatore», visita guidata alla mostra e cena a tema presso la caffetteria del Museo «Zoe. Artcafè & Kitchen». Info: Museo del Territorio Biellese: 015 2529345, www.museo.comune.biella.it, museo@comune.biella.it.

Carnevale a Bielmonte

Sabato 3 febbraio il ritrovo è nel pomeriggio al Baby Park con un divertente laboratorio per i più piccoli per imparare a costruire e personalizzare le mascherina di carnevale. La sera è festa con i pattini sulla pista da ghiaccio. Domenica 4 febbraio a Bielmonte «Catch the Colour» l'evento più colorato della stagione invernale. Un'entusiasmante e divertente caccia al tesoro a tappe sugli sci o sullo snowboard, aperta a tutti grandi e piccini. L'obiettivo? Trovare tutti i colori nella sequenza esatta lungo le piste da sci e arrivare primi al traguardo super colorati. Sempre domenica ancora scherzi, giochi e sorprese in compagnia della Volpina sulle piste ma non solo. Per i bambini una divertente gimcana con i maestri di sci. Al Baby Park animazioni e trucca bimbi. Per una merenda sulle piste dalle ore 15 al Bar Massaro frittelle, chiacchere e cioccolata calda a tutti i bambini.

Carnevale di Bulliana

Sabato 3 febbraio a Trivero, Bulliana, alle 19, presso i saloni della Cooperativa, menù di Carnevale e, a chiusura della serata, la camomilla dell'alpino. Domenica 4 febbraio alle 14.30, le maschere in arrivo nel cortile dell'asilo, alle 15 intrattenimento con gli Animatori Avvenieristici, alle 16 merenda nei locali dell'ex scuola elementare, alle 16.40 trofei Bianin e Bianin'a e alle 17.30 tutti a tavola. Per informazioni: www.bulliana.org, comitatobb@gmail.com.

Musica e medicina

Domenica 4 febbraio, alle 16.30 a Biella, Sala Convegni dell'Ospedale degli Infermi, «Migranti» con gli artisti del Teatro Regio di Torino. Cristiana Cordero soprano, Daniela Valdenassi mezzosoprano, Giancarlo Fabbri tenore, Davide Motta Fré basso, Giulio Laguzzi pianofortein «Quando a partire eravamo noi». Testi di Cristiana Cordero e Davide Motta Fré. Arrangiamenti di Giulio Laguzzi e Davide Motta Fré. Musiche di Gaber, Iannacci, Morricone, Fossati, De Gregori, Bixio ecc. Info e biglietti: segreteria N.I.S.I.: 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it, segreteria@nuovoisi.it.

Mercati

Domenica 4 febbraio, dalle 9 alle 18 al Ricetto di Candelo, si terrà il mercato dei produttori agricoli Tempo di carnevale.