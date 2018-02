Ruba agli Orsi: arrestata

BIELLA - Coinvolta in un tentativo di furto, avvenuto qualche giorno fa al Centro commerciale "Gli Orsi", di Biella, per una 45enne residente in città, M.E., si sono spalancate le porte del carcere. Ieri, è stata arrestata dalla Polizia dopo che l'autorità giudiziaria ha deciso di aggravarle la misura cautelare a cui era già sottoposta, ovvero quella dei domiciliari. Ora si trova rinchiusa nella sezione femminile della Casa circondariale di Vercelli, dove resterà fino al prossimo 3 marzo.