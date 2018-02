Settore giovanile: tutti i risultati

BIELLA - Si è conclusa mercoledì 30 gennaio, con la sconfitta 2-3 (20-25; 17-25; 25-22; 25-22; 4-5) subita dall’under 18 a Torino contro il Volley Parella Rossa, la tredicesima giornata di gare del settore giovanile targato Scuola Pallavolo Biellese. Una buona prova quella messa in campo dai ragazzi di coach Barazzotto che, sul punteggio di 0-2 in favore degli avversari, sono stati in grado di rimontare e pareggiare i conti contro la seconda della classe, strappandole così un punto importante ai fini della classifica. Tabellino: Gioggia, D’Ottavi 3, Fileppo 6, Bertuzzi 10, Della Valle, Sirni, Solivo 10, Brusasca, Guala 22, Sartini 11, Vicario (L), Larice (L). Classifica girone Turbo F: Arti Volley 9, Volley Parella Torino Rossa 6, Volley Parella Torino Blu 5, SPB Caseificio Rosso 4, Red Vercelli 3, Volley Novara 0.

RISULTATI - E’ finita al tie break anche la gara della formazione under 14 che sabato 27 febbraio ha sconfitto 3-2 (19-25; 13-25; 25-14; 25-19; 15-9) in trasferta la Pallavolo Val Chisone. Una prova decisamente di carattere quella dei giovani atleti biellesi che, dopo dopo aver perso i primi due parziali, si sono uniti e hanno trovato la giusta energia per iniziare il terzo set con un pesante 12-0, complice l’ottimo turno in battuta di Vercesi, per poi andare a vincere in rimonta il match. Grazie ai due punti conquistati domenica, i ragazzi di coach Andreea Sol sono ora al comando del girone. Tabellino: Aiazzone 18, Destefanis 3, Vercesi 15, Ressia 4, Prella 1, Fortuna 18, Mazzoli 4. Classifica girone Cross N: SPB 5, Ubi Banca Mercato’ Cn Bianca 3, Pallavolo Torino Grigia 3, Pgs Foglizzese 3, Pallavolo Val Chisone 1.

UNDER 16 - Giornata meno fortunata per le due under 16 di cui la prima a scendere in campo è stata la formazione targata Caseificio Rosso, sconfitta 0-3 (17-25; 11-25; 19-25) in casa dalla Pallavolo Alba. La squadra bianca ha invece lottato a Fossano contro i pari età del Mercatò Crf in un match decisamente equilibrato che ha visto gli ospiti arrendersi al tie break, nonostante una buona prova corale.

Tabellino under 16 bianca: Bojanic 2, Rolando 2, Barausse 11, Santin 9, Veronese 9, Roa' 6, Pomaro 1, Carolo 3, Marchiodi 14, Palumbo (L). Classifica girone Cross N: SPB Bianca 7, Pallavolo Alba 6, Mercato’ Crf 5, SPB Caseificio Rosso 0, Plastipol Ovada 0.