Benna: tentata truffa ai danni di un barista

BENNA - Tentata truffa ieri, giovedì primo febbraio, ai danni di un commerciante di via Roma, a Benna. Due soggetti, pare extracomunitari, sono entrati nel bar di un 50enne e hanno acquistato tre birre, pagandole con una banconota da 50 euro, per poi allontanarsi velocemente. La vittima, accortasi quasi subito che i soldi erano contraffatti, li ha inseguiti e raggiunti, facendosi rendere la merce e il resto che aveva loro dato. In seguito ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri. È il secondo episodio che si registra in provincia, nell'arco di pochi giorni, e sempre a danno di baristi. Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione alle banconote di medio e grande taglio, guardando il quadrato rifrangente, impossibile da falsificare.