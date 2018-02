Cadavere in garage. Giallo a Cossato

COSSATO - Giallo in un garage di via Martiri della Libertà, in città. Il proprietario infatti ha dichiarato agli agenti della Polizia di aver spostato l'automobile dall'autorimessa, trovando un cadavere... Era stato proprio il proprietario del garage a chiamare il personale del servizio del 118, che in ragione della singolare spiegazione hanno pensato bene di contattare immediatamente le forze dell'ordine. Per i medici e gli infermieri arrivati in ambulanza non c'è stato altro da fare che constatare il decesso dell'uomo. A fare tutti i rilievi del caso, quindi, gli uomini della polizia scientifica. Secondo le prime indiscrezioni pare che il corpo senza vita appartenga ad un pregiudicato di origini romene. Seguiranno aggiornamenti su un caso a dir poco singolare.