Alla guida con una patente polacca contraffatta

BIELLA - Un 40enne di Cerreto Castello, A.S., è stato denunciato dai carabinieri per falso materiale commesso da privato e sanzionato per guida senza patente. L'uomo ieri, venerdì 2 febbraio, al volante della sua auto è incappato, a Valdengo, in un posto di controllo dell'Arma. Alla richiesta di fornire i documenti, ha esibito un permesso di guida, rilasciato in Polonia, risultato conttraffatto. Ora sono in corso indagini per risalire all'orgine della patente falsa, che non sarebbe la prima a fare la sua comparsa nel Biellese.