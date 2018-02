Perde il controllo del mezzo e si ribalta

PRALUNGO - È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questa notte, domenica 4 febbraio, a Pralungo. Stando alle prime, quanto sommarie, informazioni, un automobilista al volante di una Fiat 500, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un paio di veicoli in sosta, per poi ribaltarsi. Soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è poi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della strada.