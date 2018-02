BRC a riposo, in campo gli Old e si gioca sulla neve

BIELLA - A campionati fermi per cedere spazio al torneo internazionale 6 Nazioni, sabato mattina ad animare il campo in erba della Cittadella di via D’Acquisto, è toccato agli Oldblacks, glorie gialloverdi over 50, amichevolmente sfidati sul proprio terreno dalle Eminenze Grigie, franchigia di giocatori ‘Old’ provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta in corsa per il Torneo delle Regioni di Badia Polesine. L’incontro è terminato in favore della franchigia con il risultato di 40-5. Il capitano delle Eminenze Grigie Lino Giordano ha speso parole di apprezzamento nei confronti del nostro club: «Il Biella Rugby ha organizzato una manifestazione veramente fantastica». Anche il presidente gialloverde Vittorio Musso, in campo con gli Oldblacks, si è detto entusiasta dell’evento ed ha invitato la franchigia regionale per un return match in primavera. Nella bellissima giornata di sole biellese, è stato ricordato Dario Dolcino dei Barberans, deceduto prematuramente. Il terzo tempo ha chiuso la giornata in bellezza con le specialità della Club House magistralmente condotta dalla mitica Ornella.



BIELMONTE - Nella giornata di oggi a Bielmonte, Biella Rugby in collaborazione con Oasi Zegna e lo Sci Club Bielmonte, ha organizzato un torneo di snowrugby e una gimcana per famiglie in maschera. Entrambe i momenti erano legati all’evento ‘Carnevale sulla neve a Bielmonte’.

A rugby... sulla neve di Belmonte (© Biella Rugby)