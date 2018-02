BIELLA - Cresce la sensibilità degli italiani verso lo spreco alimentare secondo le indicazioni contenute nel Libro Bianco sullo spreco alimentare recentemente realizzato da Coop, eppure ogni anno nel paese si buttano via alimenti ancora consumabili per un valore di 13 miliardi di euro, pari a 360 euro a famiglia, e la quota più rilevante di eccedenze lungo la filiera si genera proprio tra le mura domestiche. In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare del 5 febbraio Nova Coop avvia un programma di iniziative informative rivolto a soci e clienti che, nel mese di febbraio, toccherà tutti i 62 punti vendita della cooperativa dei consumatori, leader nella grande distribuzione in Piemonte. Sarà un’opportunità per presentare la campagna CoopNoSpreco – Meno spreco più solidarietà, promossa dal sistema Coop per creare una piattaforma di informazione, dialogo e diffusione delle buone pratiche tra cittadini, cooperative di consumatori, imprese, associazioni, scuole ed enti territoriali.