«Basta disservizi. Insieme, contro Telecom»

GAGLIANICO - A seguito del disagio causato dal disservizio Telecom, che per quasi 15 giorni ha costretto cittadini e aziende del territorio a rimanere isolati dal resto del mondo è intenzione dell’amministrazione comunale incontrare, con gli avvocati incaricati, tutti coloro che ritengono di aver subito danni. Incontro pubblico giovedì 8 febbraio (ore 20:30) nell'auditorium comunale di Gaglianico.

IL SINDACO - «Come promesso giovedì 8 febbraio alle ore 20:30 - dichiara il sindaco Paolo Maggia - ci troveremo con i cittadini e lo studio legale per impostare le pratiche per risarcimento danni. Spero in una importante partecipazione, per fare fronte comune, nei confronti di Telecom che più volte si è «dimenticata» del nostro territorio causando notevoli danni e disservizi che non devono più ripetersi nel futuro».