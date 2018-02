Scuola Pallavolo Biellese super ad Alba

BIELLA - Vittoria al tie-break per la Serie D targata Scuola Pallavolo Biellese che sabato 3 febbraio, in trasferta ad Alba, si è imposta 3-2 (25-20; 25-20; 24-26; 24-26; 15-13) sui padroni di casa. Per la dodicesima giornata di campionato i biellesi sono scesi in campo con l’ormai consolidata formazione composta da Emanuele Frison in cabina di regia opposto a Guala, Rastello e Frison D in banda, la coppia Bertuzzi-Solivo al centro ed i liberi Vicario ed Anselmi ad alternarsi in seconda linea.

LA GARA - Un match decisamente combattuto contro una squadra che si è rivelata in netta crescita rispetto a quanto visto all’andata, come ha dichiarato il libero Andrea Anselmi: «Ci aspettavamo una partita equilibrata, coach Barazzotto ci aveva infatti detto che, come tutte le squadre più giovani, anche Alba è migliorata molto in questi mesi. Pur giocando fuori casa siamo stai noi a prevalere nei primi due set, mettendo in campo non solo una buona tecnica ma anche il giusto atteggiamento. Nel terzo parziale però abbiamo avuto un calo di tensione ed abbiamo fatto il grave errore di sottovalutare gli avversari che hanno così chiuso in loro favore. Siamo riusciti a riprenderci nella seconda parte del quarto set quando, sotto 24-14 abbiamo ritrovato la giusta unione e rimontato un punto alla volta fino ad arrivare al pareggio. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere il match in quel frangente ma lo abbiamo fatto al tie-break, in cui siamo partiti con la marcia giusta. Sicuramente siamo cresciuti tanto anche noi, sappiamo che però dovremo ancora lavorare molto ma ci crediamo e non smetteremo mai di lottare per i nostri obiettivi».

CAMPIONATO - La prossima importantissima sfida è fissata per sabato 10 febbraio quando i biellesi affronteranno in casa alle 18:30 la capolista Borgofranco, alla caccia di punti fondamentali per la classifica che vede la Scuola Pallavolo Biellese attualmente al terzo posto.

Tabellino: Rastello 4, Bertuzzi 14, Frison D. 23. Sartini 6, Fileppo 2, Guala 16, Frison E. 4, Solivo 9, Pettenati n.e., Vicario (L), Anselmi(L).

Classifica: Borgofranco Pallavolo 29, Novarclean Volley 27, Scuola Pallavolo Biellese 23, Casa Della Gomma San Paolo 16, Reba Volley 14, Rabino Sport Valchisone 13, Erreesse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 6, Stamperia Alicese 2.