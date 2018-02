Disagi e lavori per la rete del gas

BIELLA - Sta avanzando verso il semaforo con via Galimberti il cantiere per la posa della rete gas che interessa la carreggiata di via Tripoli da via Rosselli in direzione di via Torino. Da domani, meteo permettendo, le ruspe sconfineranno nell'incrocio riducendo la carreggiata. L'impresa indicherà i percorsi alternativi ma l'avvertenza è, specie nelle ore di punta, di percorrere altre vie in direzione Sud, usando per esempio le varianti via La Marmora-via Rosselli o via La Marmora-via Aldo Moro.