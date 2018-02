Ubriaco salvato dai carabinieri

CERRIONE - Ennesimo intervento ieri sera, lunedì 5 febbraio, da parte dei carabinieri per un ubriaco che camminava in mezzo a una strada, col rischio di farsi investire dalle auto in transito. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, a Cerrione, l'uomo, un 50enne di Ronco, ha detto di aver ecceduto nel bere a causa di problemi familiari. Ricondotto alla ragione, è stato poi accompagnato a casa.