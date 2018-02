Veicoli in panne. Interviene l'Arma

BIELLA - Sono due i servizi effettuati ieri, lunedì 5 febbraio, dai militari dell'Arma in tema di viabilità. A Cerrione, nei pressi di un agriturismo, per un autoarticolato finito fuori strada, lungo la Provinciale. E ancora, a San Giacomo di Masserano, per un trattore in panne, che causava disagi agli altri utenti della strada. Contattato il proprietario, il mezzo è poi stato spostato nell'arco di breve tempo.