Sconfitta a testa alta per la Dynamic

BIELLA - Sconfitta a testa alta nelle corsie di casa della piscina Rivetti di Biella per la squadra Under 15 di pallanuoto targata Dynamic Sport - In Sport: domenica i ragazzi di coach Paolo Musso hanno ceduto 7-9 alla capolista Torino 81, decisamente la miglior squadra in Piemonte, mettendo in mostra notevoli progressi rispetto al match d’andata perso 2-16.

LA SQUADRA - Per la Dynamic in vasca Lorenzo Minari, Tommaso Lauro, Andrea Chiorboli, Luca Germanetti, Lorenzo Bovo, Remo Marfisi (Capitano), Filippo Multari, Leonardo Cipriani, Matteo Peraldo, Leonardo Vezzù.