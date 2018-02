Centro commerciale Gli Orsi, tutte le iniziative di febbraio

BIELLA - Il centro commerciale Gli Orsi si prepara a vivere un mese ricco di iniziative dedicate ai piccoli visitatori e alle loro famiglie! Infatti, a partire da venerdì 9 fino a mercoledì 28 febbraio, la galleria commerciale ospiterà un’attività per avvicinare i più piccoli alla natura: «Coltivando s’impara!». Nel mese di febbraio, sarà infatti disponibile un’interessantissima attività rivolta ai piccoli visitatori e alla loro vivida curiosità.

GIOCHI DI CAMPAGNA - Da venerdì 9 fino a mercoledì 28 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19 presso l’area bimbi della galleria commerciale, ci si divertirà insieme a «Coltivando s’impara», il magico orto che coinvolgerà tutti i bimbi con i loro amici! L’area dedicata, attrezzata come un vero terreno da coltivare, sarà un’originale occasione per stare a contatto con la natura e trascorrere un pomeriggio di giochi in compagnia. Per accedere all’area basterà presentare uno scontrino del valore di spesa minima di 10 euro, effettuata all’interno del centro commerciale. Inoltre, in occasione del Carnevale, da sabato 10 a martedì 13 febbraio, Gli Orsi accoglierà tutti i bimbi con una coloratissima postazione truccabimbi, allestita all’interno dell’area dedicata a «Coltivando s’impara!», dalle ore 15 alle ore 19, dove tutti i bambini potranno trasformarsi per vivere un giorno nei panni dei loro personaggi preferiti grazie all’abilità della truccatrice presente.

BABY DANCE - Lunedì 12 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, il tenero tigrotto Daniel Tiger farà scatenare i più piccini con una divertente Baby Dance e, a seguire, a tutti i bambini verrà offerta la merenda, servita gratuitamente, per terminare la giornata con gusto!Infine, nel pomeriggio di martedì 13 febbraio, dalle ore 15 alle ore 19, una scoppiettante sfilata di Carnevale animerà i corridoi della galleria commerciale e rallegrerà tutti gli ospiti con i suoi vivaci e colorati personaggi mascherati! Stefano Pessina, Direttore del centro commerciale Gli Orsi, ha commentato: «Anche quest’anno siamo lieti di celebrare il Carnevale in compagnia delle famiglie del territorio e i loro bambini e di ospitare per tutto il mese di febbraio le attività dedicate ai più piccoli. In una festa spensierata come questa, siamo molto felici di regalare dei momenti di svago e allegria a tutti i nostri visitatori.»