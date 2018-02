Scompare da casa. Ritrovato dai carabinieri

VALLE MOSSO - È stato ritrovato alle 21,20 di ieri sera, martedì 6 febbraio, il 46enne residente nella Valle di Mosso che si era allontanato dalla sua abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i familiari e subito si era messa in moto la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco e volontari lo hanno cercato ovunque, nella zona, fino a quando non è stato rintracciato, in stato confusionale, da una pattuglia dell'Arma, a Ponzone.