Da Mongrando l'urlo: “Verità per Giulio Regeni”

MONGRANDO - L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione «Verità per Giulio Regeni» acquistando i braccialetti per non permettere che l’omicidio di Giulio Regeni finisca per essere dimenticato. Già con deliberazione di consiglio comunale numero 17 dell'11 aprile del 2017 l'’amministrazione comunale del sindaco Tony Filoni aveva approvato l’ordine del giorno «Verità e Giustizia per Giulio Regeni».