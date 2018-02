«Brutto momento. Dobbiamo stare zitti e lavorare»

BIELLA - Il tecnico bianconero Maurizio Braghin nel post partita tra La Biellese - Alicese, finita in parità (1-1). «E' un momento molto brutto, dobbiamo stare zitti, prenderci le critiche e continuare a lavorare».

Un punto in due partite...

«Come a Verbania abbiamo fatto la gara, ma purtroppo in due partite abbiamo raccolto solamente un punto. Non fare gol è sicuramente un problema, non ci rimane che prenderne atto e continuare a lavorare".

Rimanere uniti...

«Questo è un momento difficile e dobbiamo affrontarlo da squadra, come stiamo facendo. Purtroppo nelle ultime uscite va così, un tiro e un gol. E' un momento molto brutto, dobbiamo stare zitti, prenderci le critiche e continuare a lavorare".

Poca precisione....

«E' mancata la precisione sotto porta: Testori da pochi passi, Cristino, Latta di testa, Ferrarese e Pierobon negli ultimi minuti, queste solo le occasioni del secondo tempo. Dobbiamo continuare a produrre gioco e azioni come abbiamo fatto e anche questo momento passerà e inizieremo a toglierci un po' di soddisfazioni».