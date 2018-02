Manifestazione antifascista dopo i fatti di Macerata

BIELLA - Il coordinamento per Biella e provincia di Liberi e Uguali ed il gruppo Potere al Popolo parteciperanno alla manifestazione indetta da ANPI e prevista a Biella sabato 10 febbraio a partire dalle ore 19, con il concentramento in Piazza Vittorio Veneto (lato portici). «Gli antifascisti biellesi, profondamente indignati per l’episodio di terrorismo razzista avvenuto a Macerata, ultimo di tanti atti di marca fascista che feriscono gli individui e la dignità della Repubblica nata dalla Resistenza, si stringono con affetto e solidarietà alle vittime e aderiscono alla giornata di mobilitazione nazionale indetta per il giorno sabato 10 febbraio. Promuovono una manifestazione a Biella, Città Medaglia d’Oro per la Resistenza, aderendo all’invito dell’A.N.P.I. nazionale» si legge nel comunicato ufficiale legato all'evento.