Chiusa tutto il giorno via Seminari

BIELLA - Una maxigru per un intervento in un edificio bloccherà fino al tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, il transito in via Seminari, nel tratto che sale fino a piazza Duomo e via Amendola. Le auto che salgono dal semaforo via Garibaldi-via Gramsci sono deviate in via Arnulfo. Attenzione all'ora di ingresso e uscita da scuola, data la presenza dell'uscita delle elementari Pietro Micca.