Verrone: colpo da 15mila euro

VERRONE - Colpo grosso a Verrone, da dove sono spariti tabacchi e "Grattaevinci" per 15 mila euro. Ad agire, sicuramente, una banda specializzata che ha agito su commissione, che si è introdotta nell'esercizio commerciale e ha preso quanto richiesto dai mandanti, per poi darsi alla fuga. Sull'episodio indagano i carabinieri, come sul furto messo a segno in un'abitazione di Andorno Micca. A prendere il volo, in questo cado, sono stati 1500 euro in gioielli.