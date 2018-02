Carnevale (anche) con le rotelle

BIELLA - A Carnevale si festeggia con coriandoli e nastri colorati anche con le rotelle: l’ASD Bi Roller invita tutti gli amici e appassionati di pattini e skateboard alla speciale festa in maschera programmata per la prossima settimana. L’appuntamento è al salone ex Sassone dell’Anteo, in via Felice Piacenza 11 a Biella, dove oltre allo spazio libero per pattinare, da qualche mese è stato allestito uno skate park con rampe di varie dimensioni, gradini e sbarre. La festa si svolgerà sabato 17 febbraio dalle 10 alle 13 e, oltre a tanto divertimento, ci saranno giochi e dolcetti. Il Carnevale a rotelle è aperto a tutti, soci e corsisti, ma anche a chi non ci conosce ma vorrebbe scoprire questi sport. Chi verrà alla festa ritirerà un buono e avrà diritto ad una prova gratuita di corso del suo sport preferito. I maestri Denis Pezzana per il pattinaggio e Riccardo Lecis e Pierpaolo Cordera per lo skateboard saranno a disposizione di chi desidera avvicinarsi a questi sport. Per chi non li ha, pattini e skateboard saranno messi a disposizione gratuitamente. L'invito è aperto a tutti gli sportivi appassionati di rotelle che sono fuori dal territorio, a chi ama questi sport e anche alle altre società di pattini e skateboard del Piemonte e della Lombardia.