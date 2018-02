Auto in divieto di sosta. Pioggia di multe in via Sella

BIELLA - Pioggia di contravvenzioni, questa mattina, in via Corradino Sella. Almeno una ventina, infatti, le multe che gli uomini della Polizia municipale hanno elevato ad automobilisti indisciplinati. Le autovetture erano parcheggiate, lungo la strada, al di fuori degli appositi spazi bianchi. E come capita puntualmente, gli agenti hanno sanzionato per divieto di sosta i possessori dei mezzi. Non è infatti la prima volta che i vigili controllino accuratamente la zona, di fatto dove posteggiano le persone che lavorano negli spazi della Banca Sella, tra via Sella e la successiva via Ogliaro. Qualche protesta da parte degli automobilisti sanzionati, uno dei quali ha detto: «Non ci sono spazi liberi a sufficienza. E noi andiamo lì per lavorare. Perché tanto accanimento. A chi diamo fastidio in questa zona della città?».

INCIDENTE - Secondo alcune testimonianze in rete, i vigili urbani sarebbero intervenuti a seguito di un sinistro stradale. E di fronte alle evidenti infrazioni, non avrebbero potuto fare altro che le sanzioni di rito.