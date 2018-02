Polizia: torna l'iniziativa "Questo non è amore"

BIELLA - "Questo non è amore!». E non lo è mai quando un uomo alza le mani su una donna, che sia la sua compagna di vita o solo per una notte. E per sensibilizzare le donne biellesi, convincerle a denunciare le violenze di qualsiasi genere, la Polizia di Stato sarà presente, con personale femminile, al Centro commerciale "I Giardini", il prossimo 14 febbraio. Dalle 13 alle 19 funzionari e agenti saranno pronti a fornire tutte le informazioni possibili, per contrastare uno dei reati più odiosi. Oltre al camper, all'esterno, dentro alla struttura verrà allestito uno stand, con la proiezione di video sull'argomento.