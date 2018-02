Raffiche di furti in case e supermercati

BIELLA - Ancora furti, nelle abitazioni e negli esercizi commerciali del Biellese. Da un'abitazione di via Milano, a Biella-Chiavazza, hanno preso il volo mille euro, un paio di telefoni cellulari e un computer, mentre ad Andorno, i soliti ignoti, hanno messo a soqquadro un alloggio, pare senza asportare nulla di particolare valore. E ancora, da un supermercato di Vigliano quattro donne hanno sottratto, riuscendo poi a dileguarsi, diversi prodotti per l'igiene, il cui valore non è stato ancora quantificato. Due delle ladre, sono state viste spaire su un'auto che risulta di proprietà di una donna di Novara. Ora sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.