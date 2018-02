Ladri si chiudono dentro a un alloggio: addio a soldi e oggetti d'oro

GAGLIANICO - Entrano in un alloggio e si chiudono dentro per non essere disturbati mentre metttono a soqquadro le stanze. È avvenuto ieri, sabato 10 febbraio, a Gaglianico. A fare la scoperta è stata la padrona di casa, un donna di 30 anni. Rientrata, non è riuscita ad aprire la porta di ingresso. Grazie all'immediato arrivo di una pattuglia dei carabinieri, ha scoperto che, ignoti, erano entrati e si erano chiusi dentro, per agire con tutta tranquillità. Nel bottino sono finiti oggetti in oro e altri oggetti, per un valore ancora da quantificare.