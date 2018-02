Anziana si getta dal ponte della Tangenziale

BIELLA - Non ce l'ha fatta la donna di 71 anni che, questa mattina, lunedì 12 febbraio, ha deciso di porre fine alla sua vita gettandosi dal ponte della tangenziale di Biella-Chiavazza. Soccorsa dall'elicottero del 118 dava ancora segni di vita, che si sono spenti durante il trasporto all'ospedale di Ponderano. A dare l'allarme era stato un automobilista di passaggio che l'aveva vista scavalcare il guard rail e buttarsi di sotto. Una scena agghiacciante. L'uomo, malgrado tutto, ha mantenuto il sangue freddo e contattato i vigili del fuoco che, in pochi minuti, sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure alla 71enne, in attesa dell'arrivo dell'èquipe medica. Purtroppo tutto è stato vano.