Ad appena 18 anni è già ladra

BIELLA - Ruba merce per circa 60 euro e viene denunciata per furto. È una ragazzina di appena 18 anni, residente sul territorio, che ieri, domenica 11 febbraio, è stata bloccata appena oltrepassate le casse di un negozio al Centro commerciale "Gli Orsi", di Biella. Dopo aver fatto incetta di capi di abbigliamento e cosmetici, occultati nello zaino, si è presentata a una commessa per pagare un oggetto di scarso valore. Non si era accorta che il personale di sorveglianza l'aveva tenuta d'occhio e, appena uscita, l'ha bloccata, per poi richiedere l'intervento di una Volante della Polizia.