Zubiena con il fiato sospeso per la scomparsa di un ragazzo

ZUBIENA - Allarme in paese, ma non solo, per un giovane che ha fatto perdere le sue tracce. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, che questa mattina si è allontanato da casa dicendo che andava a fare legna, in uno dei boschi della zona. Finora non ha ancora fatto ritorno. I genitori hanno chiamato carabinieri e vigili del fuoco, che stanno facendo tutte le ricerche del caso nella zona. Seguiranno aggiornamenti.