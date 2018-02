«Biellese avanti così: tosta»

BIELLA - Mister Braghin così commenta, nel post partita di domenica, il successo de la Biellese contro lo Stresa, in trasferta (3-1): «Devo fare i complimenti a tutti perchè hanno fatto una gara tosta».

Commento alla partita?

«Nei primi trenta minuti abbiamo spinto parecchio costringendo gli avversari nella propria metà campo. Nella seconda frazione è stata una partita diversa, poche emozioni e tolto il rigore la squadra ha amministrato bene il vantaggio, giocando sulle ripartenze e in due occasioni siamo andati vicino al quarto gol".

Squadra da complimenti...

«Tutta la squadra ha fatto una buona gara, abbiamo rischiato pochissimo anche oggi, devo fare i complimenti a tutti perchè hanno fatto una gara tosta".

Tre gol importanti. E' d'accordo?

«Il secondo gol è stata una grande giocata di Pierobon, dal movimento senza palla alla freddezza dimostrata sotto porta. In occasione delle altre due marcature devo fare i complimenti alla squadra che ha costruito perfettamente le azioni mettendo il nostro attaccante davanti al portiere".

Un commento sul prossimo avversario.

«Il PDHA sta viaggiando ad un ritmo molto alto e nelle ultime gare ha dimostrato grande continuità nei risultati. Noi dobbiamo migliorare soprattutto in casa visto che ultimamente non stiamo regalando ottime prestazioni e quindi in settimana continueremo a lavorare a testa bassa».