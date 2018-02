Dynamic sport, una vittoria e un ko nel fine settimana

BIELLA. Continua la stagione di crescita del gruppo under 13 di pallanuoto targato Dynamic Sport-In Sport: per i giovani allenati dal tecnico Mirko Remorini una vittoria ed un ko nell'ultimo week end di partite a Susa. Successo ‎5-4 contro Uisp River Borgaro e sconfitta 3-8 contro i padroni di casa della Dinamica Susa. In entrambe i casi miglior marcatore Dynamic è stato Leonardo Vezzù, autore rispettivamente di 4 e 3 reti. Questa la formazione Dynamic-In Sport scesa in vasca a Susa.: Luca Rosetta, Nicolò Eulogio, Francesco Damiano, Luca Debernardi, Andrea Cecchin, Nicolò Corrente, Leonardo Vezzú (4 gol+3 gol), Nicolò Imarisio (1 gol), Alessandro Quacchia, Leonardo Cipriani, Edoardo Bocchino, Lorenzo Molinatti, Pietro Remorini. Allenatore: Mirko Remorini‎.