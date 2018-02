Cerrione: smurata e rubata una caldaia a gas

CERRIONE - Singolare furto a Cascina Zanga, nel comune di Cerrione, da dove è sparita una caldaia a gas. Il colpo è stato scoperto solo ieri, lunedì 12 febbraio, quando uno dei responsabili del Consorzio Baraggia, un 36enne, è andato ad aprire la struttura. Siccome faceva freddo, è corso a controllare l'impianto, pensando che fosse andato in blocco. È stato allora che si è trovato davanti alla sgradita sorpresa: qualcuno aveva smurato la caldaia, durante il week end, e se l'era portata via. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri, subito intervenuti sul posto, sembra che i misteriosi ladri siano riusciti a entrare nella cascina senza forzarne gli accessi. Ora sono in corso indagini per risalire alla loro identificazione.