Elezioni, venerdì il primo faccia a faccia tra candidati

BIELLA - L’Associazione Nazionale Commercialisti di Biella ha organizzato il primo faccia a faccia con i candidati biellesi alle prossime elezioni politiche nazionali. Sarà l'occasione per un confronto tra aspiranti senatori e deputati, pubblico, oltre che l'occasione per conoscere programmi e proposte per il territorio e a livello nazionale dei vari partiti

ADESIONI - Ad oggi hanno aderito all'incontro Nicoletta Favero (Partito Democratico), Emanuele Cutellè (Movimento Cinque Stelle), Gilberto Pichetto (Forza Italia), Doriano Raise (Liberi e Uguali), Cristina Patelli (Lega Nord) e Andrea Delmastro (Fratelli d'Italia). Nel corso della serata i rappresentanti dell'associazione dei commercialisti presenteranno un documento nel quale sono illustrate le istanze e le proposte dei professionisti e del mondo delle imprese. L'appuntamento è dalle 18 alle 20 nel salone Biverbanca di via Carso. Modera la serata il direttore de il Biellese, Silvano Esposito.