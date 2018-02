Pray: ubriaco abbatte con l'auto una recinzione

PRAY - Ubriaco al volante, perde il controllo del veicolo e abbatte oltre dieci metri di una recinzione. È accaduto questa notte, mercoledì 14 febbraio, in località Valle Fredda, a Pray. L'automobilista, un 28enne di Trivero, alla guida di un'Audi A5, è uscito di strada, finendo contro la palizzata di un'abitazione. Soccorso dai residenti della zona, è stato in seguito trasportato in ospedale per accertamenti. A patente già ritirata, ora si attendono gli esiti degli esami clinici per stabilire il tasso alcolemico nel sangue.