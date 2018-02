Attenzione ai ladri "acrobati"

BIELLA - Ladro "acrobata" in azione ieri, martedì 13 febbraio, in un'abitazione di via Rosselli, a Biella. Un uomo, travisato, è salito per alcuni metri fino a raggiungere l'abitazione di una donna di 34 anni, con una borsa in mano. La padrona di casa, sentito un rumore sospetto, è andata a controllare e se lo è trovato davanti. Spaventata, ha gridato, chiedendo aiuto, e mettendolo in fuga. Erano le 13. Ora sull'episodio indagano i carabinieri.