Successo per l'iniziativa "...questo non è amore"

BIELLA - Ha suscitato molto interesse tra i biellesi l'iniziativa denominata "....questo non è amore" promossa, ieri, in occasione di San Valentino, dalla Polizia di Stato. Diverse le persone che si sono fermate nello stand e nel camper al Centro Commerciale "I Giardini", dove erano presenti, oltre al personale femminile della Questura cittadina, i volontari di associazioni che, a livello locale, assistono le donne in difficoltà. Nota positiva, è stato soprattutto l'interessamento dei giovani e degli insegnanti di alcuni istituti, che hanno chiesto informazioni e materiale da divulgare.

L'iniziativa è di ieri, giorno di San Valentino e dedicato agli innamorati (© Diario di Biella)