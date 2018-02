Tornano “a casa” lunedì 19 febbraio i bimbi degli asili di Pavignano

BIELLA - Sono in dirittura d'arrivo i lavori di risistemazione dell'impianto di riscaldamento nello stabile che ospita l'asilo nido e la scuola dell'infanzia di Pavignano. La riconsegna dello stabile con caldaia e termosifoni in piena efficienza è prevista per giovedì 15 febbraio. «Il tempo di fare le pulizie a fondo e di risistemare gli arredi» annuncia l'assessore all'istruzione Teresa Barresi «e potremo riaprire le porte di entrambe le scuole, terminando questo periodo di disagio che le famiglie del rione hanno affrontato con grande pazienza».

Il ritorno a Pavignano sia dei bambini del nido sia dei piccoli allievi della materna è previsto per lunedì 19 febbraio. Il trasloco provvisorio nei locali delle elementari per la scuola dell'infanzia e al Villaggio La Marmora-Masarone per il nido si era reso necessario la settimana prima delle vacanze di Natale, dopo che il il guasto all'impianto non consentiva di raggiungere la temperatura minima necessaria. Le riparazioni, cominciate dopo le vacanze, hanno evidenziato un problema più serio del previsto che ha reso necessaria la revisione quasi totale dell'impianto. La comunicazione della riapertura è stata inviata ai genitori attraverso una lettera. «È anche l'occasione per ringraziarli per aver sopportato le conseguenze di questa situazione - aggiunge l'assessore - che abbiamo cercato di risolvere nel più breve tempo possibile».