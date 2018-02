Si allontana da casa. Scattano le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco

BIELLA - Vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari sono alla ricerca di Claudia Branchetti, viglianese di 51 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, 14 febbraio. Per la donna è stato attivato nelle scorse ore il protocollo di ricerca per le persone scomparse. La 51enne ha una una corporatura normale, è alta circa 1,60 ed ha i capelli rossicci, la carnagione chiara e gli occhi castano/verdi. Chi fosse in possesso di informazioni utili, può contattare la stazione dell'Arma di Biella al numero telefonico: 015/84021.