Eventi a Biella, 11 cosa da fare il 17 e il 18 febbraio

BIELLA – Concerti, spettacoli, party, appuntamenti della tradizione e molto altro. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del fine settimana biellese.

Musica live

Sabato 17 febbraio, alle 21.30 a Biella Piazzo, Palazzo Ferrero per la rassegna Jazz On 52, il live del Trio Bobo: Faso, basso; Alessio Menconi, chitarra; Christian meyer, batteria. Ingresso 25 euro. Per info: info@biellajazzclub.com.

Party

Sabato 17 febbraio, a Hydro (via Serralunga) Block party dell'etichetta Hip Hop torinese «Pornofunk Oscuro». Atterra in città una delle realtà più spintonanti del panorama Hip Hop Torinese degli ultimi anni. Freschissima di ultime uscite, l'etichetta ha fatto parlare parecchio di sè anche in seguito a collaborazioni con mostri del calibro di Third Sightt, Vic Spencer e Sonnyjim. La pluralità stilistica e la ricercatezza che trasudano da ogni nuovo disco è ciò che li distingue da buona parte del resto della scena HipHop. Proprio per questo siamo onorati di riavere tra le nostre mura alcuni tra i più rappresentativi membri dell'etichetta.

Locali

Sabato 17 dalle 22.30 al Walhalla, la serata «Febbre a 90». «Portavamo Jeans consumati e strappati, camicia a quadri, dr. Martens ai piedi. Ascoltavamo le Spice Girls e i BackStreet Boys. Cantavamo a squarciagola le canzoni da bar di Max Pezzali con gli 883 e 'vespe truccateeee anni sessantaaa'! Si guardava Baywatch con l'unico motivo di vedere Pamela Anderson in costume. Ci sentivamo giovani, lo eravamo davvero. Britney Spears faceva un sacco di urletti, piangevamo e ridevamo davanti a Beverly Hills 90210. Willie era il più figo di tutti e Justin Timberlake era riccio! E di tutta la mitica EuroDance italiana, dagli Eiffel a GigiDag, da Corona a Gala dove la mettiamo? Senza dimenticare gli anni delle Cave, dei suoni dei Faithless e delle prime sonorità Trance\Progressive di Mauro Picotto. Sono stati gli anni migliori della nostra vita: ammettiamolo».

La gara dei sogni a Bielmonte

Sabato 17 febbraio a Bielmonte torna la Nazionale Artisti Ski Team con personaggi noti del mondo della musica, TV, radio come Luca Jurman, Alberto Laurora, Alexia, Giorgio Mastrota, Jimmy Ghione, Luigi Pelazza, Luca Mangoni, Max Laudadio, Niccolò Agliardi, Omar Fantini, Vera Castagna, Valerio Staffelli per citarne alcuni. Si cimenteranno in una gara di slalom paralleo a sostegno della FISIP - Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici per la costruzione della Casa dei Sogni, per ospitare bambini e giovani con disabilità e migliorare la loro qualità di vita. Per info: www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Carnevale a Bielmonte

Il 17 e il 18 febbraio a Bielmonte, in occasione del Carnevale Ambrosiano un fine settimana di gran divertimento.Sabato: caccia al tesoro, scherzi, giochi, sorprese con i maestri di sci. Al Baby Park animazioni e trucca bimbi. Per una merenda sulle piste dalle ore 15 al Bar Massaro frittelle, chiacchere e cioccolata calda a tutti i bambini. Domenica: trucchi, scherzi, giochi e sorprese in compagnia della Volpina al Baby Park e 2° Slalom non competitivo "Scialis", evento benefico organizzato dalla Scuola di Sci Monte Marca in collaborazione con ENS Biella, per raccogliere fondi a favore dell'Istituto Comprensivo di Cossato a favore del progetto di bilinguismo con la lingua dei segni. Inizio della manifestazione alle 10.

Automobili

Sabato 17 febbraio, dalle 7.30 a Bielmonte, Terzo «neve e ghiaccio storico». Ecco il programma: dalle 7.30 alle 9.30, Hotel Bucaneve Resort & SPA, consegna road book, dalle 7.45 alle 10, Hotel Bucaneve Resort & SPA, verifiche sportive e consegna numeri di gara, alle 11.31, Piazzale Impianti Sci, partenza Gara di Regolarità Automobilistica, alle 12.45, Tenuta "Pietro Cassina", Lessona, pranzo, alle 16, Piazzale Impianti Sci, arrivo Gara di Regolarità Automobilistica, dalle 16.15 alle 17.15, Hotel Bucaneve Resort & SPA, apres-race, alle 17.30, Pista Piazzale, gara di slalom gigante in notturna, alle 20, Hotel Bucaneve Resort & SPA, cena di gala, alle 21, Hotel Bucaneve Resort & SPA, pubblicazione classifiche e premiazione.

A teatro

Sabato 17 febbraio alle 21 a Tollegno, Teatro Felix, la Compagnia dei Costronauti in collaborazione con A.R.S. Teatrando presenta «L'Ultimo Treno e Amore Matto» con i ragazzi del Cossatese: Alessandro Bono, Leonardo Biondi, Gabriele Garofletti, Martina Paluan e con la partecipazione di Petra Ottl, e le musiche dei Funked Out Band (Alessia Banderè, Alessandro Bono, Alessandro Lamantia, Matilda Perin, Samuele Serra). Testo e regia Giuseppe Marrone. Ingresso 7 euro.

Musica e medicina

Domenica 18 febbraio, alle 16.30 a Biella, al Centro Congresso Agorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A. «Le più divertenti arie del teatro lirico». Note introduttive a cura del Dr. Giorgio Appolonia musicologo, Eugenio Leggiadri Galliani basso/baritono, Gabriella Orlando pianoforte, Musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Offenbach, Cimarosa. Infoe prenotazioni: segreteria N.I.S.I., 0161 998105 o 338 7294638, www.nuovoisi.it, segreteria@nuovoisi.it.

Tradizioni

Domenico 18 febbraio dalle 12, a Biella Piazzo, presso il cortile delle scuderie di Palazzo La Marmora, corso del Piazzo 17. La ricetta è rimasta inalterata nel tempo ed è quella storica del Carnevale di Santhià che prevede l'esclusivo utilizzo di fagioli (della varietà Saluggia), cipolle, lardo e salami. Nella splendida cornice di Palazzo La Marmora ci sarà la possibilità di gustare la fagiolata inserita in un menù della tradizione: pranzo della fagiolata 20 euro.

Carnevale sui pattini a rotelle

A Carnevale si festeggia con coriandoli e nastri colorati anche con le rotelle: l’Asd Bi Roller invita tutti gli amici e appassionati di pattini e skateboard alla speciale festa in maschera programmata per la prossima settimana. L’appuntamento è al salone ex Sassone dell’Anteo, in via Felice Piacenza 11 a Biella, dove oltre allo spazio libero per pattinare, da qualche mese è stato allestito uno skate park con rampe di varie dimensioni, gradini e sbarre. La festa si svolgerà sabato 17 febbraio dalle 10 alle 13 e, oltre a tanto divertimento, ci saranno giochi e dolcetti. Il Carnevale a rotelle è aperto a tutti, soci e corsisti, ma anche a chi non ci conosce ma vorrebbe scoprire questi sport. Chi verrà alla festa ritirerà un buono e avrà diritto ad una prova gratuita di corso del suo sport preferito. I maestri Denis Pezzana per il pattinaggio e Riccardo Lecis e Pierpaolo Cordera per lo skateboard saranno a disposizione di chi desidera avvicinarsi a questi sport. Per chi non li ha, pattini e skateboard saranno messi a disposizione gratuitamente. L’invito a venirci a trovare è esteso anche agli sportivi appassionati di rotelle che sono fuori dal territorio, a chi ama questi sport e anche alle altre società di pattini e skateboard del Piemonte e della Lombardia.

Per i più piccoli

Domenica 18 febbraio, alle 16.30, all'Opificiodellarte di Biella, Associazione Arcipelago Patatrac presenta: «Cuor di leone», uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Ingresso unico euro 5. Per info: Opificiodellarte, 015 30901, info@opificiodellarte.it.