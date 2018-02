Gaglianico: due feriti in un tamponamento

GAGLIANICO - Guariranno tra i sette e i dieci giorni, i due automobilisti rimasti coinvolti ieri, giovedì 15 febbraio, in un tamponamento avvenuto lungo la strada Trossi, nel territorio di Gaglianico. A essere stati coinvolti sono stati un furgone Fiat Scudo, condotto da un 49enne di Zubiena, la Fiat Brava di un uomo di 43 anni residente in città e la Fiat 500 di una 31enne di Verrone. Ora sono in corso accertamenti, da parte della polizia locale, per stabilire le cause dell'incidente.

L'intervento della polizia locale (© Diario di Biella)