Biella: tentato furto in due abitazioni

BIELLA - Tentato furto ieri, giovedì 15 febbraio, in un paio di abitazioni di via Angelo Mosca, a Biella. A dare l'allarme è stato un uomo di 59 anni che, sentiti dei rumori, ha visto una persona vestita di scuro allontanarsi dalla sua abitazione. Ma non finisce qui. Lo stesso soggetto, in possesso di una scala, presa chissà dove, ha poi cercato di raggiungere il balcone di un'altra casa, per introdursi all'interno. Vistosi scoperto, ha desistito, mentre il 59enne richiedeva l'intervento dei carabinieri. Ora sono in corso accertamenti per risalire all'identità del ladro.