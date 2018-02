Inversione del senso unico in via Sebastiano Ferrero

BIELLA - Si torna al passato per quanto riguarda la circolazione delle auto in via Sebastiano Ferrero: la polizia municipale ha stabilito, con un'ordinanza firmata venerdì 16 febbraio dal comandante Massimo Migliorini, l'inversione del senso unico nel tratto tra via Arnulfo e via Pietro Micca. Non appena sarà terminata la posa della nuova segnaletica i veicoli potranno viaggiare soltanto da via Arnulfo verso via Pietro Micca e non viceversa. Si tornerà quindi alla situazione presente fino all'ottobre del 2009 quando una serie di provvedimenti sulla viabilità cambiarono le abitudini nella zona tra via Pietro Micca, piazza Curiel e piazza Duomo. La decisione è stata presa, come recita l'ordinanza, "per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione così come ravvisato dagli operatori durante il servizio scuole e viabilità".