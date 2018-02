Ritrovata Claudia Branchetti: sta bene ma si trova all'ospedale

VIGLIANO - Nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio, è finalmente arrivata la notizia che tutto il paese, e non solo, aspettava da diversi giorni: Claudia Branchetti, cinquantenne, è stata trovata dai soccorritori che la cercavano per tutto il Biellese. Dalle prime testimonianze di carabinieri e vigli del fuoco che hanno partecipato alle operazione di ricerca, sembra che la donna stia bene. Per precauzione, comunque, è stata portata all'ospedale biellese per alcuni accertamenti di rito. Ancora ignote le ragioni per cui si è allontanata da casa.